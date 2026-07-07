Büyükşehir Belediyesi, daha estetik, düzenli ve yaşanabilir bir Kahramanmaraş hedefi doğrultusunda tarihi bölgelerdeki dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KUDEB Şube Müdürlüğü koordinesinde Katiphan Sokağı'nda kapsamlı bir sağlıklaştırma projesi hayata geçirildi.

Çalışmalar kapsamında sokağın cephe düzenlemeleri, zemin kaplamaları ve aydınlatma sistemleri tamamen yenilenerek tarihi dokuyla uyumlu hale getirilecek.

Tarihi Kimlik Korunacak

Projeyle birlikte sokakta bulunan yapıların dış cepheleri iyileştirilecek, tarihi mimariye uygun malzemeler kullanılacak ve mevcut zemin döşemeleri yenilenerek daha konforlu bir yürüyüş alanı oluşturulacak.

Ayrıca tarihi atmosferi ön plana çıkaracak yeni aydınlatma sistemleri sayesinde Katiphan Sokağı, özellikle akşam saatlerinde de estetik görünümüyle dikkat çekecek.

Kapalı Çarşı Çevresine Değer Katacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Katiphan Sokağı, Kapalı Çarşı çevresindeki tarihi bütünlüğü güçlendiren önemli bir yaşam alanına dönüşecek.

Yenileme projesinin, hem vatandaşların hem de yerli ve yabancı ziyaretçilerin tarihi şehir merkezini daha konforlu ve güvenli şekilde gezebilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ın Tarihi Merkezi Güçleniyor

Katiphan Sokağı'nda yürütülen sağlıklaştırma çalışmalarıyla birlikte Kahramanmaraş'ın tarihi merkezi estetik açıdan daha güçlü bir kimliğe kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi, tarihi mirası koruyarak geleceğe taşıyacak projelerle şehrin kültürel değerlerini yaşatmaya devam ediyor.