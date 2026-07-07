Kahramanmaraş'ta deprem sonrası başlatılan yeniden imar ve altyapı çalışmaları yaz sıcaklarına rağmen aralıksız sürdürülüyor. Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden projelerde önemli ilerlemeler kaydedilirken, tamamlanan alanlar kademeli olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Şehir merkezinin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Dere Pazarı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte bölge yeniden araç trafiğine açıldı. Trafiğin normale dönmesi, hem bölge esnafının hem de vatandaşların ulaşımını önemli ölçüde rahatlattı.

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın en yoğun noktalarından biri olan Trabzon Caddesi'nde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yol ve kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra çevre düzenleme çalışmaları ile yeni yapıların inşası eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Cadde boyunca yürütülen çalışmaların önemli ölçüde ilerlediği görülürken, tamamlanan bölümler kontrollü şekilde vatandaşların kullanımına açılıyor. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Trabzon Caddesi'nin daha modern, güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Yetkililer, kent genelinde yürütülen yeniden imar çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür etti. Amaçlarının Kahramanmaraş'ı daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe hazırlamak olduğu ifade edildi.