Edinilen bilgiye göre, olay Afşin ilçesine bağlı Efsus Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta kalıp dökümü yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iskele çöktü. Çökme sonucu 4 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.