Kahramanmaraş'ta Girne Caddesi Baştan Sona Yenileniyor! Yürüyüş Yolları Yapımına Başlandı
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Edinilen bilgiye göre, olay Afşin ilçesine bağlı Efsus Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta kalıp dökümü yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iskele çöktü. Çökme sonucu 4 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.