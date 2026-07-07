AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Dr. Tuba Köksal, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak ile birlikte Pazarcık ilçesine bağlı Ulubahçe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen mahalle ziyaretinde mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda buluşan heyet, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Bölgenin öncelikli ihtiyaçları hakkında kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, çözüm bekleyen konular da istişare edildi.

Mahalle sakinleri, yaşadıkları sorunları ve beklentilerini milletvekillerine doğrudan iletme fırsatı bulurken, AK Parti heyeti de vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle gönül gönüle olmaya devam edildiği belirtilerek, ortak akıl ve istişare kültürüyle mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Program kapsamında mahallede devam eden ve planlanan hizmetler hakkında da değerlendirmelerde bulunulurken, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin sürdürüleceği ve benzer mahalle buluşmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi.