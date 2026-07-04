Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt uygulamalarını yoğunlaştırırken, ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği önemli noktalardan biri de Dulkadiroğlu Egemenlik Mahallesi oldu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mahalledeki cadde ve sokaklar etap etap sıcak asfaltla buluşturuluyor. Özellikle altyapı yenileme çalışmaları sırasında zarar gören yollar, gerçekleştirilen üstyapı yatırımlarıyla eskisinden çok daha konforlu ve güvenli bir hale getiriliyor.

4 Kilometrelik Yol Ağı Yenilendi

Ekiplerin yoğun mesai harcadığı çalışmalar kapsamında mahallede; 21001, 21002, 21003, 21005, 21007, 21008, 21009, 21011, 21015, 21024, 21029, 21031 ve 21033’üncü sokaklarda sıcak asfalt serimi tamamlandı. 21012’nci Sokak’ta ise asfalt serimi tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar mahallede sıcak asfaltla yenilenen yol ağının uzunluğu yaklaşık 4 kilometreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, program dâhilinde Egemenlik Mahallesi’nin ihtiyaç duyulan diğer cadde ve sokaklarında da asfalt çalışmalarını sürdürecek. Mahalleye şimdiye kadar kazandırılan sıcak asfalt yatırımının toplam maliyeti 12 Milyon TL’yi aşarken, gerçekleştirilen çalışmalarla hem ulaşım konforu artırılıyor hem de altyapısı tamamen yenilenen mahalle modern bir üstyapıya kavuşuyor.