Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi, 17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer aldı. 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye genelinde görev yapan 429 vali yardımcısı, kaymakam ve mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen atamalar kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Kararname ile çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısı yeni görev yerlerine atanırken, bazı isimler de bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında Yeni Atamalar

Kararnameye göre Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer, Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Tekin Dundar ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kahramanmaraş'ta Görev Değişiklikleri

Kararname ile Kahramanmaraş'ta da vali yardımcılığı ve ilçe kaymakamlıklarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

Bilecik Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Artvin Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Afşin Kaymakamlığına atanırken, Balıkesir İvrindi Kaymakamı Faruk Atar Ekinözü Kaymakamı oldu.

Ordu Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer Nurhak Kaymakamlığına, Bolu Seben Kaymakamı Mustafa Şeker ise Çağlayancerit Kaymakamlığına getirildi.

Karabük Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Andırın Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Öte yandan mevcut görevlerinden ayrılan isimler de belli oldu. Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan Trabzon Beşikdüzü Kaymakamlığına, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur Elazığ Keban Kaymakamlığına, Andırın Kaymakamı Mustafa Arslanşahin Batman Beşiri Kaymakamlığına atandı.

Nurhak Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu Diyarbakır Hani Kaymakamlığına, Çağlayancerit Kaymakamı Yaşar Artar ise Ağrı Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Ayrıca Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon da Adana İmamoğlu Kaymakamlığı görevine atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş'ta vali yardımcılığı ve birçok ilçe kaymakamlığında görev değişikliği yaşanırken, yeni atanan isimlerin önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor.

İstanbul'da Kaymakam ve Vali Yardımcısı Değişiklikleri

Kararname kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde görev değişiklikleri yaşandı.

Denizli Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Adalar Kaymakamlığına atanırken, Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin Çekmeköy Kaymakamı oldu. Ankara Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Maltepe Kaymakamlığına; Bursa İnegöl Kaymakamı Ercan Arslan ise Ataşehir Kaymakamlığına getirildi.

İstanbul Vali Yardımcılığı kadrolarına da yeni isimler atandı. Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ve Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ankara'da Görev Değişiklikleri

Trabzon Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Balıkesir Altıeylül Kaymakamı Turgay İlhan Bilgin, Erzurum Pazaryolu Kaymakamı Fikri Badoğlu, Nevşehir Vali Yardımcısı Hüseyin Çam ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakaş Ankara Vali Yardımcılığı görevine atandı.

İstanbul Maltepe Kaymakamlığına atanan Mehmet Akçay’dan boşalan Keçiören Kaymakamlığı görevine ise Mersin Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar getirildi.

İzmir'de Görev Değişiklikleri

Kararnameyle birlikte Balıkesir Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş Dikili Kaymakamlığına, Balıkesir Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman Bergama Kaymakamlığına atandı. Balıkesir Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal Bayraklı Kaymakamı olurken, Kars Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Kemalpaşa Kaymakamlığı görevine getirildi.

Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran ise İzmir Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bursa'da Görev Değişiklikleri

Bursa'nın Osmangazi, İnegöl ve Kestel ilçelerinde de kaymakam değişiklikleri yaşandı.

İstanbul Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki Osmangazi Kaymakamlığına, Hatay Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay İnegöl Kaymakamlığına atandı. İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emre Zeyrek ise Kestel Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Türkiye genelinde mülki idare teşkilatında kapsamlı bir görev değişimi gerçekleştirilirken, yeni atamaların önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.