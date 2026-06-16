Meclis’te yoğun mesai: Yargı paketi ve güvenlik süreci ayrıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin öne çıkan başlıkları arasında 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemeleri ve “Terörsüz Türkiye” süreci yer aldı.

Gürlek, özellikle kamuoyunda tartışma yaratan konuların birbirine bağlanmaması gerektiğini vurgulayarak, tüm çalışmaların farklı çerçevelerde sürdürüldüğünü ifade etti.

“Terörsüz Türkiye süreci Meclis’in takibinde”

Bakan Gürlek, “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yürütülen çalışmaların Meclis tarafından ele alındığını belirtti.

Söz konusu sürecin yargı paketinden tamamen ayrı ilerlediğini dile getiren Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreç Meclis tarafından yürütülüyor. 12. Yargı Paketi ise kendi takvimi içinde, Meclis’te son şeklinin verilmesi aşamasında. İki çalışma birbirinden bağımsızdır.”

12. Yargı Paketi için kritik hazırlık

Meclis gündeminde yer alan 12. Yargı Paketi üzerinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Gürlek, paketin farklı hukuk düzenlemelerini kapsadığını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte paketin kısa süre içinde yasama sürecine hazır hale getirilmesi bekleniyor.

Çocuk adalet sistemi için yeni adımlar

İnfaz düzenlemeleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

Bu kapsamda oluşturulan komisyonun raporunun beklendiğini ifade eden Gürlek, çocukların ceza infaz süreçlerine ilişkin önerilerin Meclis’e sunulduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu raporuna sert yanıt

Avrupa Parlamentosu’ndan gelen değerlendirmelere de değinen Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcı olmadığını vurguladı.

Raporda yer alan ifadeleri eleştiren Bakan Gürlek, değerlendirmelerin siyasi ve ideolojik bir bakış açısı taşıdığını savundu.

“Biz görevimizi hukuk çerçevesinde yerine getiriyoruz. Hazırlanan metin bir tavsiye niteliğindedir.” dedi.

Gözler Meclis’te: Yeni düzenlemeler ne getirecek?

Hem yargı paketi hem de güvenlik politikalarına ilişkin çalışmaların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Meclis’teki yoğun mesainin, hukuk sisteminde önemli değişikliklere kapı aralayabileceği değerlendiriliyor.