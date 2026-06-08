Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinden eleştiriler gelirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Rahmi Koç ise yaptığı açıklamada sözlerinin herhangi bir kimliği hedef alma amacı taşımadığını ifade ederek kamuoyundan özür diledi.

Bazı çevreler yapılan açıklamaların incitici bulunduğunu savunurken, bazı kesimler ise 94 yaşındaki çok değerli bir iş insanının maksadını aşan bir esprisi nedeniyle ağır bir toplumsal linç kampanyasına maruz bırakılmasının doğru olmadığını dile getiriyor.

Koç ailesi, yaklaşık bir asırdır Türkiye ekonomisine katkı sağlayan, sanayi, eğitim, sağlık ve sosyal sorumluluk alanlarında önemli yatırımlara imza atan ailelerden biri olarak biliniyor. Tartışmalar sürerken, kamuoyunda sağduyulu bir değerlendirme yapılması gerektiğini savunan görüşler de dikkat çekiyor.