Orta Doğu'da tırmanan sıcak temaslar ve jeopolitik krizler, küresel enerji piyasalarını vurmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer riskleri, Brent petrolün varil fiyatını hızlı bir şekilde 90 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Petrol piyasasında yaşanan bu sert yükselişin faturası ise bir kez daha sürücülere kesildi.

Araç sahiplerinin anlık olarak takip ettiği akaryakıt fiyatlarında gece yarısı itibarıyla dev bir artış yaşanacak.

Motorine 4,20 TL’lik Dev Zam Kapıda!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4,20 TL zam yapılması bekleniyor. Gelecek yeni zamla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar bir kez daha rekor seviyelere güncellenecek.

Zam Sonrası Şehir Şehir Yeni Fiyatlar Ne Olacak?

Pompa fiyatlarına yansıyacak dev artışın ardından motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde ve doğu illerinde şu seviyelere ulaşması öngörülüyor:

İstanbul: 78,48 TL

Ankara: 79,60 TL

İzmir: 79,87 TL

Doğu İlleri: 81,32 TL

Eşel Mobil Sistemi Zammı Frenlemeye Çalışıyor

Akaryakıt fiyatlarındaki önlenemez yükselişin enflasyon ve sürücüler üzerindeki yükünü hafifletmek adına hükümet Eşel Mobil Sistemi'ni devreye aldı. Sistem kapsamında, gelecek zammın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadarlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

Uygulanan sistem sayesinde zam oranının yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den feragat edilerek sübvanse edilirken, sadece yüzde 25’lik kısmı pompaya yansıtılıyor. Ancak petrol fiyatlarındaki devasa tırmanış nedeniyle sübvansiyona rağmen pompaya yansıyan miktar ciddi boyutlara ulaştı.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru baz alınıyor. Bu verilerle hesaplanan gümrüksüz rafineri fiyatına EPDK payı ve ÖTV eklenerek KDV hariç satış fiyatı oluşturuluyor; son aşamada KDV’nin de eklenmesiyle tüketiciye sunulan pompa fiyatı ortaya çıkıyor.