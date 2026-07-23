İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında incelemelerini derinleştirmeye devam ediyor. Dosyadaki bilgilerin netleştirilmesi ve sürecin aydınlatılması amacıyla yargı makamları yeni bir karar alarak kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri ifadeye davet etti.

İfade Vermesi Beklenen 6 İsim Kim?

Soruşturma çerçevesinde bilgisine başvurulmak üzere adliyeye çağrılan isimler arasında medya, sanat ve sosyal medya dünyasından popüler figürler yer alıyor. İfadeye çağrılan isimler şunlar:

Fatih Altaylı (Gazeteci)

Şahan Gökbakar (Komedyen / Oyuncu)

Ruşen Çakır (Gazeteci)

Hazal Kaya (Oyuncu)

Özlem Gürses (Gazeteci)

Fatih Koparan (Sosyal Medya Yayıncısı)

Soruşturmanın Seyri Nasıl İlerleyecek?

İfadeye çağrılan isimlerin Ahbap Derneği ile olan ilişkileri, derneğe sağlanan destekler veya konuyla ilgili paylaşımları doğrultusunda bilgi sunmaları bekleniyor. İfadelerin tamamlanmasının ardından soruşturma dosyasındaki hukuki sürecin netleşeceği ve yargı makamlarının atacağı sonraki adımların şekilleneceği belirtiliyor.