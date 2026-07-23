Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve uzun süredir akıbeti belirsizliğini koruyan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında adli süreç hız kazandı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki sorgu süreçleri devam eden şüphelilerden 2'sinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen güvenlik korucusu F.Ö. ile iş insanı O.Y., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Diğer 13 şüphelinin ise jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Ağır Suçlamalar Ve Geniş Çaplı İnceleme

Ulaşılan yeni deliller ve bilgiler ışığında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Dosya kapsamında şüphelilere; "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerini yok etme veya gizleme", "bilişim sistemine hukuka aykırı girerek verileri bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" gibi çok sayıda ağır suçlama yöneltiliyor.

Dosyada Daha Önce 12 Kişi Tutuklanmıştı

Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçte daha önce 17 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında dönemin mülki idare amirleri, emniyet mensupları, hastane yöneticileri ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın bir diğer ayağında ise ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz inceleme çerçevesinde, dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de ifade vermek üzere tanık sıfatıyla adliyeye çağrılmıştı. Aile ve kamuoyu, adliyeye sevk edilen yeni isimlerle birlikte dosyada verilecek kararları yakından takip ediyor.