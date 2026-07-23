A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final turunda Danimarka veya diğer güçlü rakipleri geride bırakan zorlu rakibi Kanada ile karşı karşıya geliyor. Çin’in ev sahipliğinde East Asian Games Dome’da oynanacak bu dev mücadele, saat 11.00’de başlayacak.

Lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek final engelini de aşarak adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor.

Guidetti Sürprizi: Tanıdık İsim Rakip Koltuğunda

Dev karşılaşmayı ekstra anlamlı kılan detaylardan biri de rakip kulübede yaşanıyor. Kanada Kadın Voleybol Takımı'nın başında, A Milli Takımımızın eski başantrenörü Giovanni Guidetti yer alıyor. Lig etabını 8 galibiyetle 5. sırada bitiren Kanada, Guidetti önderliğinde temsilcimize sürpriz yapmayı hedeflerken, Sultanlar tecrübesiyle parkeden galip ayrılmanın planlarını yapıyor.

Öne Çıkan İstatistikler ve Takım Formu

Kritik çeyrek final öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımımızın son dönemdeki performansı dikkat çekiyor:

Türkiye'nin oynadığı son 4 maçın 3'ü toplam 4 set mücadelesine sahne oldu.

Sultanlar'ın son 4 maçının 3'ünde rakipler milli takımımıza karşı yalnızca 1 set kazanabildi.

Ay-yıldızlılarımız, bu üstün form grafiğini Kanada karşısında da sürdürerek FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürmek amacında.