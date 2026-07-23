Siyah-beyazlı temsilcimiz Beşiktaş, yeni sezona Avrupa kulvarında hızlı bir başlangıç yapıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk mücadelesinde Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Midtjylland’ı konuk edecek olan Kara Kartal, taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak dev randevu saat 21.00’de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Zorlu müsabakada İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos’un yardımcılıklarını ise vatandaşları Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

Vincenzo Italiano İlk Kez Taraftarının Huzurunda

Haziran ayında Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı kulüpteki ilk resmi maç heyecanını yaşayacak. İtalyan çalıştırıcı, bu kritik karşılaşmayla birlikte hem takımıyla ilk resmi sınavını verecek hem de Dolmabahçe’de Beşiktaş taraftarıyla buluşacak.

Kadroda 3 Önemli Eksik Bulunuyor

Temsilcimizde Midtjylland maçı öncesi 3 önemli eksik dikkat çekiyor:

İzinli olan yeni transfer Leandro Trossard , bu tur için UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadı.

Geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle Felix Uduokhai forma giyemeyecek.

Ayak bileğinde ligaman yaralanması bulunan Wilfred Ndidi de kadroda yer alamayan bir diğer isim oldu.

Temsilcimizin Tur Rotası Belli Oldu

Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Tromsö ile Çekya temsilcisi Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Saha Çıkması Beklenen Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh

Midtjylland: Olafsson, Hanbeom, Kristensen, Bech, Osorio, Billing, Bravo, Jensen, Andreasen, Dju, Sung