Türkiye genelinde birçok üniversiteyi yakından ilgilendiren üst düzey atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleşen kararlar kapsamında, 8 ayrı üniversitenin rektörlük koltuğuna yeni isimler getirildi.

Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

İşte Göreve Getirilen 8 Yeni Rektör

Yayımlanan karara göre rektörlük görevine atanan isimler ve üniversiteleri şu şekilde listelendi:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi: Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan

İstanbul Gedik Üniversitesi: Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu

İstanbul Topkapı Üniversitesi: Prof. Dr. Emre Alkin Ceza Sisteminde Sil Baştan Reform! Çocuk Suçluluğunda Yaş İndirimi Kalkıyor mu? İşte Yeni Kanun Teklifinin Tüm Detayları İçeriği Görüntüle

Mudanya Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Kesik

Sanko Üniversitesi: Prof. Dr. Güner Dağlı

Türk-Alman Üniversitesi: Prof. Dr. Cemal Yıldız

Yalova Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı

YÖK Üyeliklerine Dört Kritik İsim

Üniversitelerdeki rektör değişimlerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerinde de Önemli atamalar yapıldı.

Karar doğrultusunda Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç YÖK üyeliğine atanan isimler arasında yer aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir de YÖK üyesi olarak seçilen yeni isimler oldu.