Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önümüzdeki günlerde ani ve sert dalgalanmalar yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, önümüzdeki 5 günlük süreçte Türkiye'yi etkisi altına alacak iki farklı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

Salı ve Çarşamba Günleri Yüksek Sıcaklık Alarmı!

Haftanın ilk yarısında üç büyük şehirde yağış beklenmediğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, termometrelerin zirveyi göreceğini ifade etti. Yıldırım, "Salı ve çarşamba günleri İstanbul’da sıcaklıkların 34-36 derece, İzmir’de 38 derece, Ankara’da ise 32-34 derece aralığında seyretmesini öngörüyoruz" diyerek sıcaklıkların bunaltıcı boyutlara ulaşacağını işaret etti.

10.00 ile 16.00 Saatleri Arasına Dikkat!

Sıcaklıkların zirve yapacağı iki gün boyunca güneş ışınlarının dik açıyla geleceğini hatırlatan uzman isim, özellikle risk grubundaki vatandaşlara çağrıda bulundu:

"Güneş ışınlarının en etkili olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında başta çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız olmak üzere herkesin mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın ise şapka, gözlük ve koruyucu krem gibi gerekli tedbirleri mutlaka alması gerekiyor."

Trakya Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Hafta ortasında yurdun batısında sıcaklıklar yükselirken, Trakya kesiminde ise hava aniden bozacak. Salı ve çarşamba günleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini aktaran Yıldırım, sel, su baskını ve yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yerel halkın temkinli olmasını istedi.

Perşembe Günü Balkanlar Devreye Giriyor: 10 Derece Birden Düşecek!

Kavurucu günlerin ardından Türkiye, perşembe ve cuma günü derin bir nefes alacak. Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgasının yurdun kuzeybatısından giriş yapacağını müjdeleyen Serdar Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Hava sıcaklıklarında perşembe gününden itibaren 8 ila 10 derece arasında ani bir azalış bekliyoruz. Bu serinlemeyle birlikte en yüksek sıcaklıkların İstanbul’da 26 dereceye, Ankara’da 24 dereceye, İzmir’de ise 28 dereceye kadar düşmesini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları bu düşüşle birlikte yeniden mevsim normalleri seviyesine inmiş olacak."

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