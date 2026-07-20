Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütlerinin bazı kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi kurarak gizli bilgilere ulaştığı iddiasıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlilerinden görev ve yetkileri dışında; suç kaydı, aranma ve yakalama bilgileri, kırmızı bülten kayıtları, araç şerhleri ve gümrük geçişlerine ilişkin sorgulama bilgileri temin ettiği belirlendi.

50 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, 27'si farklı kamu kurumlarında aktif görev yapan personel olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında 1 komiser, 7 polis memuru, 3 adliye personeli, 2 avukat ile farklı kamu kurumlarında görev yapan personelin bulunduğu öğrenildi.

37 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli olarak Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda aralarında polis, gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik personeli ve avukatların da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Başsavcılık, HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.