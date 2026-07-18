Türk dünyasını ve akraba topluluklarını ortak bir vizyonda bir araya getiren tarihi bağlar, bu kez gençliğin enerjisiyle İstanbul’da perçinlendi. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Beykoz’daki Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen görkemli "Türk İzci Toyu - Ülkeler Günü" etkinliğine katıldı.

Türk kültürüne gönül veren ve kardeş coğrafyalardan gelen 18 farklı ülkenin izci ve izci liderlerini aynı çatı altında buluşturan organizasyon, uluslararası arenada ses getiren bir dostluk köprüsüne dönüştü.

Devletin Zirvesi Beykoz’daki Tarihi Kampta Buluştu

Geleceğin liderlerini yetiştiren bu dev organizasyona protokolün ilgisi de en üst düzeyde oldu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Safa Koçoğlu Gürsoy ile Enes Eminoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce izci katıldı.

Bilal Erdoğan: “Türkiye Dünyaya Önderlik Edecek Konuma Gelecek”

Açılış kürsüsünde izcilere ve dünya temsilcilerine hitap eden Bilal Erdoğan, Türk dünyasında izcilik hareketinin kurumsallaşması adına tarihi bir güne tanıklık edildiğini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, tüm Türk dünyasında izciliğin güçlü bir hareket haline gelmesi için ilk ve en büyük adımlardan birini atmış bulunuyoruz. Bizler daha önce dünyanın her yanından gençlerin buluştuğu kamplara şahit olduk. Ancak Türkiye, izcilik altyapısı ve kültürüyle dünyada müstesna bir yere sahip. İnşallah çok daha iyi noktalara geleceğiz ve yakın gelecekte dünyanın diğer izcilik topluluklarına da önderlik edecek bir duruma ulaşacağız. Dünyanın barışa ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğu bu kritik dönemde, izcilerimiz bu sevgi bağlarını yaşatmak için en büyük örnek teşkil ediyor.”

25 Temmuz’a Kadar Sürecek Muazzam Kültür Şöleni

Türkiye İzcilik Federasyonu yönetimine vizyoner çalışmalarından ötürü teşekkür eden Bilal Erdoğan’a, konuşmasının ardından Türk dünyasına ve gençliğe verdiği desteklerin nişanesi olarak anlamlı bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Farklı ülkelerin kendi kültürel ögelerini sergilediği, dostluk bağlarının kurulduğu ve Türk dünyasının geleceğinin şekillendiği Türk İzci Toyu, 25 Temmuz Cumartesi gününe kadar Beykoz’daki tesislerde çeşitli etkinlik, eğitim ve kamplarla aralıksız olarak devam edecek.