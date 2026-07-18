Türkiye’nin köklü lezzet kültürünün en önemli simgelerinden biri olan ve dünya genelinde Kahramanmaraş ile özdeşleşen dondurma sektörü, küresel pazarda rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden, "19 Temmuz Dünya Dondurma Günü" dolayısıyla yapılan son derlemeler, Türkiye’nin dondurma üretiminde ve ihracatında küresel bir süper güç haline geldiğini gözler önüne serdi.

Ülke genelinde dondurma imalatı yapan 919 tesisteki modern altyapı ve gelişmiş sanayi gücü sayesinde, Türkiye bu yılın ilk 4 ayında tam 23,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirdi.

Milyonlarca Dolarlık Dev Pazar: Türkiye Net İhracatçı Konumda

Süt ve süt ürünleri ihracatında lokomotif görevi üstlenen dondurma sektörü, geçtiğimiz yıl 523 milyon dolar olarak gerçekleşen toplam süt ürünleri ihracatının 72,8 milyon dolarlık kısmını tek başına sırtladı. Toplam ihracat payının yaklaşık yüzde 13,9'unu oluşturan dondurmada, ithalat ise sadece 12,7 milyon dolarda kaldı. Bu veriyle birlikte Türkiye, dondurma ticaretinde dışa bağımlı olmayan ve dünyaya lezzet satan "net ihracatçı" konumunu perçinledi.

Amerika’dan Kazakistan’a Kadar Maraş Esintisi

Türk dondurmasının eşsiz kıvamı ve lezzeti, sınırları aşarak dünyanın en büyük ekonomilerinin vazgeçilmezi oldu. Geçen yıl en fazla dondurma ihracatı yapılan ülkelerin başında Irak, ABD, KKTC, Kosova ve Kazakistan yer aldı. Kahramanmaraş’ın geleneksel dövme dondurma kültüründen beslenen bu büyük başarı, uluslararası pazardaki Türk markalarının gücünü bir kez daha kanıtladı.

Küresel Pazar 122 Milyar Dolara Ulaştı! Target: 4 Mevsim Tüketim

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, küresel dondurma pazarının devasa bir büyüklüğe ulaştığına dikkat çekti. 2025 yılı sonu itibarıyla dünya dondurma pazarının 122 milyar dolar hacme ulaştığının tahmin edildiğini belirten Sakkaoğlu, dondurmanın sadece serinletici bir yaz eğlencesi değil, protein, kalsiyum ve fosfor deposu olan son derece faydalı bir süt ürünü olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği’ne (AB) ihracat onayına sahip 43 süt ürünleri tesisinden 8'inde dondurma üretimi yapıldığını ifade eden Sakkaoğlu, şu kritik bilgileri paylaştı:

"Sektör olarak en büyük hedefimiz, dondurmayı tüketicilerin gözünde sadece yaz aylarında tüketilen bir ürün olmaktan çıkarmak. Modern tesislerde hijyen standartlarına uygun üretilen ambalajlı dondurmalar, yılın 4 mevsiminde güvenle tüketilebilir. Tescilli coğrafi işaretlerimiz arasında yer alan başta Maraş Dondurması olmak üzere, Görele Dondurması, Adana Bici Bici ve Nazilli Kar Helvası gibi değerlerimiz bu güçlü üretici konumumuzu koruyor."

Bakanlık Onaylı Ambalajlı Ürün Tercih Edilmeli

ASÜD Genel Sekreteri Sakkaoğlu, merdiven altı üretime karşı vatandaşları uyararak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenen, kayıtlı işletmelerde üretilmiş ve gıda güvenliği standartlarına uygun ambalajlı dondurmaların tercih edilmesinin sağlık açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.