Türkiye’nin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör odaklarına yönelik yürütülen amansız mücadelede tarihi bir başarıya daha ulaşıldı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye yapılanmasına, finans kaynaklarına ve dijital propaganda ağlarına yönelik 30 ilde eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonuyla yürütülen titiz istihbarat çalışmaları, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından eş zamanlı olarak sahaya yansıtıldı. Önceden tespit edilen onlarca adrese düzenlenen şafak baskınlarında, örgütle bağlantılı olduğu kesinleşen 119 şüpheli tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

"Sözde Yardım Kuruluşları" Maskesi Düştü!

Gözaltına alınan şüphelilerin geriye dönük faaliyetlerini inceleyen siber suçlar, terör ve istihbarat birimleri, kan donduran finansal ağları deşifre etti. Yakalanan şahısların, masum vatandaşların duygularını sömürmek amacıyla kurulan "sözde yardım kuruluşları" ve illegal para transferi yöntemlerini kullanarak terör örgütü DEAŞ’a ciddi oranda ekonomik kaynak sağladıkları belirlendi. Hainlerin bu paraları saha faaliyetlerini fonlamak üzere kullandıkları tespit edildi.

Sosyal Medya Hücreleri Deşifre Edildi

Operasyonun dijital ayağında ise siber jandarma ekipleri büyük bir başarıya imza attı. Yakalanan şüphelilerin, popüler sosyal medya platformları üzerinden kapalı gruplar kurarak terör örgütü DEAŞ’ın kanlı eylemlerinin propagandasını yaptıkları, örgüte eleman devşirme faaliyetlerinde bulundukları ve açıkça "terör örgütü üyesi olma" suçunu işledikleri tüm delilleriyle ortaya konuldu.

Bakanlıktan Kararlılık Mesajı: "İnlerine Girmeye Devam Edeceğiz"

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün hem silahlı saha faaliyetlerine hem de uluslararası finans yapılanmalarına karşı yürüttüğü mücadelenin tavizsiz ve kararlılıkla süreceği vurgulandı. Açıklamada operasyonda emeği geçen kahramanlara şu sözlerle teşekkür edildi: