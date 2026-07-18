Türk milletinin zincirleri kırdığı ve iradesine sahip çıktığı 15 Temmuz destanının üzerinden tam 10 yıl geçti. Demokrasi zaferinin bu büyük yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası kamuoyuna yönelik kaleme aldığı tarihi makale dünya basınında deprem etkisi yarattı.

Küresel ölçekte en büyük medya organizasyonlarından birine sahne olan makale; aralarında ABD, Rusya, Çin, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Yunanistan ve İngiltere’nin de bulunduğu 44 ülkede, 250'den fazla prestijli gazete, dergi ve haber portalında baş köşede yer buldu.

İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, Fransızca ve Almanca dahil olmak üzere 24 farklı dilde yayımlanan makale, dünya genelinde milyonlarca okuyucuya doğrudan ulaştı.

"Halkın Gücünün Üstünde Hiçbir Güç Olamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk siyasi tarihinin en acımasız ihanetlerinden biri olan hain darbe girişimine karşı aziz milletin gösterdiği kahramanca duruşu dünya kamuoyuna şu sözlerle aktardı:

"15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin sergilediği kahraman direniş, dünya demokrasi tarihi açısından kesinlikle emsalsizdir. Halkın gücünün üstünde hiçbir güç olamaz. Türk milleti bağımsızlığını, demokratik kazanımlarını ve özgür iradesini korumak amacıyla canı pahasına bir direnişe geçerek, nesilden nesile gururla anlatılacak bir milli irade destanına imza atmıştır."

"Terörsüz Türkiye Sürecini Başlattık"

Hain kalkışmanın ardından devletin tüm kurumlarında yapısal reformların ivedilikle hayata geçirildiğini ve tehdit kaynaklarının kurutulduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin ulaştığı yeni vizyonu şu ifadelerle duyurdu:

"Mücadele verdiğimiz diğer terör örgütlerini yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda yürüttüğümüz operasyonlarda kritik başarılar elde ettik. En nihayetinde kendi birlik ve beraberlik hikâyemizde yeni bir sayfa olan 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlattık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel eşiklerinden biri olan bu süreç, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla emin adımlarla ilerliyor. Bu başarının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." Türkiye Genelinde Dev Operasyon! 30 İlde DEAŞ'ın Finans ve Propaganda Ağı Çökertildi: 119 Gözaltı İçeriği Görüntüle

"Dünya Çapında Takdir Gören Markalar Ürettik"

Darbe girişiminin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını da hedef aldığını ancak geçen 10 yılda Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma, havacılık ve uzay sanayisinde dev atılımlar yapıldığını belirten Erdoğan; elektrikli ve akıllı ulaşım sistemleri, sağlık ve tarım yatırımlarıyla milletin fedakarlığına layık olmaya çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı, "Dünya çapında takdir gören marka ürünlerimizi geliştirdik. Bunlar arasında elektrikli otomobilimiz TOGG, milli muharip uçağımız KAAN, milli korvetlerimiz ve insansız hava araçlarımız ilk akla gelenlerdir" dedi.

Uluslararası Topluma FETÖ Uyarısı ve İş Birliği Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinin son bölümünde terörle mücadelede uluslararası samimiyetin şart olduğunun altını çizerek küresel güçlere adeta rest çekti:

Örgüt İçi Çözülme Hızlandı: FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülme süreci son iki yılda büyük bir ivme kazandı.

Barındıran Ülkelerin Farkındayız: Bazı ülkelerin hâlihazırda bu örgüte örtülü de olsa destek verdiğinin ve örgüt mensuplarını barındırdığının farkındayız.

Demokrasiyi İstismar Ediyorlar: Emellerine ulaşmak için her yolu mübah gören, demokrasi, özgürlük ve insan hakları dahil her kavramı istismar eden FETÖ’ye karşı tüm dünya dikkatli olmalıdır.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 253 evladını şehit vermiş bir millet lideri olarak, uluslararası toplumdan Türkiye’nin haklı mücadelesine amasız, fakatsız destek beklediklerini belirterek küresel barışın ancak tavizsiz bir iş birliğiyle mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.