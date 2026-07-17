Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında son derece önemli bir kabule imza attı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki stratejik işbirliklerinin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmeye, Ukrayna devletinin Türkiye’ye ve Bakan Fidan’a gösterdiği üst düzey vefa jesti damgasını vurdu.

"İlişkilere Sağladığı Üstün Kişisel Katkı" Nedeniyle Layık Görüldü

Ziyaret esnasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İkinci Derece Liyakat Nişanı’nı bizzat tevcih etti. Ukrayna makamları tarafından karara ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna Devlet Başkanı'nın kararıyla; devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine, bölgesel barışın tesis edilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı tevcih edilmiştir."

Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı Nedir?

Ukrayna devlet hiyerarşisinde prestijli bir konuma sahip olan bu nişan, yalnızca ülkeye olağanüstü hizmetlerde bulunan Ukrayna vatandaşlarına ve dünya genelindeki seçkin yabancı devlet temsilcilerine veriliyor.

Söz konusu nişan; devlet yönetimi, diplomasi, uluslararası ilişkiler, kamu hizmeti, bilim, eğitim, kültür, sanat ve ekonomi gibi alanlarda küresel ölçekte olağanüstü katkı sunan liderler ve diplomatlar arasından özenle seçilen isimlere takdim ediliyor.

Türkiye’nin Arabulucu ve Dengeli Rolü Bir Kez Daha Tescillendi

Bakan Hakan Fidan’a verilen bu tarihi nişan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana yürüttüğü dengeli, adil ve yapıcı diplomasi trafiğinin küresel alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Karadeniz Tahıl Koridoru başta olmak üzere esir takasları ve insani koridorların açılmasında kilit rol oynayan Türk diplomasisi, bu taltif ile bölgedeki en güvenilir aktör olduğunu bir kez daha kanıtladı.