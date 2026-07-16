FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da en fazla şehidin verildiği noktalardan biri olan Fatih Saraçhane'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlik, protokol katılımcılarının ve vatandaşların Fatih Camisi avlusunda toplanmasıyla başladı.

Toplanan kalabalık, Fatih Belediyesi mehter takımı eşliğinde programın düzenleneceği Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. 15 Temmuz'a ilişkin video gösterimlerinin yapıldığı programda, öğrenciler şiirler okudu.

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan 15 Temmuz'un milletin azim, kararlılık ve cesaretini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlik içinde ulaşılması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz'un, milletin üzerine vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günden bugüne daha farklı bir özgüvenle, daha aydınlık yarınları hedefleyen, daha küresel hedeflere yönelmiş bir millet haline gelmeye başladık. Üstündeki küllerden uyanan bir zümrüdüanka gibi bu millet 15 Temmuz'dan sonra kendini bulmaya, ayağa kalkmaya ve aslında neleri yapabileceğini daha iyi kavramaya başladı." diye konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz'un milletçe birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini vurgulayarak, yurt dışındaki FETÖ mensuplarının Türkiye'nin gündemini belirlemesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Dindar insanları devlet düşmanı gibi gören baskıcı zihniyetin Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğinin görüldüğünü dile getiren Erdoğan, "Böyle bir zeminde FETÖ gibi bir şey neşvünema buldu. Allah'ın izniyle bu milletin inancını özgürce yaşadığı bir düzende, bu tür hokkabazlar, sahtekarlar bu tür ihanet çeteleri zemin bulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 32 yıldır milletin gözünün önünde siyaset yaptığını belirterek, Ankara'da yapılan son NATO toplantısında da Erdoğan'ın dünyada herkesin dinlediği, gıptayla takip ettiği, cesaretine, liderliğine hayran olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

Programda, Mehmet Çevik ile Kurtuluş Senfonileri ve Arslanbek Sultanbekov sahne aldı, Ayasofya Hafızlar Topluluğu da ilahiler okudu.

Sala okunması ve dua ile sona eren programa, milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.