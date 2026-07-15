15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yayımladıkları mesajlarla 15 Temmuz şehitlerini andı, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yalnızca hain darbe girişiminin engellendiği bir gece olmadığını belirterek, milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihi bir demokrasi zaferi olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 15 Temmuz'un, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirterek, milli iradenin o gece destansı bir duruş sergilediğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin, milletin eşsiz direnişi sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan vatandaşları rahmet ve minnetle andı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 15 Temmuz'da tankların vatan sevgisine, vesayet odaklarının ise milli iradeye yenildiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin kahramanlık destanı yazdığını dile getirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yayımlanan mesajlarda, şehitler rahmetle anılırken, gazilere minnet duyguları ifade edildi ve Türkiye'nin birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesine vurgu yapıldı.