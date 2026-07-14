Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Siyasi ve Hukuki Yönleriyle 10'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu" dolayısıyla gönderdiği mesajda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşı rahmetle andı, gazilere ise şükranlarını iletti.

Erdoğan, sempozyumda yapılacak değerlendirmelerin, 15 Temmuz'un tüm yönleriyle anlaşılmasına ve milli birlik ruhunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

"FETÖ'nün Gerçek Yüzü 15 Temmuz'da Ortaya Çıktı"

Mesajında FETÖ'nün yıllarca dini ve insani değerleri istismar ettiğini belirten Erdoğan, örgütün gerçek amacının 15 Temmuz gecesi açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla engellendiğini belirterek, bu süreçten sonra Türkiye'nin devlet yapısını güçlendiren önemli adımlar attığını kaydetti.

"FETÖ ile Mücadelede Taviz Verilmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü FETÖ ile mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sürdürüleceğini vurgulayarak şu mesajı verdi:

"FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Vurgusu

Erdoğan, mesajında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin krizlere karşı dayanıklılığını artırdığını da ifade etti. Yeni yönetim sisteminin karar alma süreçlerini hızlandırdığını belirten Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı, Covid-19 salgını, 6 Şubat depremleri ve bölgesel krizler gibi birçok süreçte sistemin önemli avantajlar sağladığını dile getirdi.

"Türkiye'nin Kazanımlarını Koruyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği kazanımları korumakta kararlı olduklarını belirterek, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde verilen mesajda, şehitlerin emaneti olan bağımsızlık ve milli iradenin korunmasının Türkiye'nin en önemli öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.