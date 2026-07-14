Türkiye genelinde suç örgütlerine ve sokak çetelerine yönelik yürütülen kararlı mücadeleye bir yenisi daha eklendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; İçişleri Bakanlığı ile tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Bakan Gürlek, 3 ayrı adli soruşturma kapsamında 5 organize suç şebekesinin hedef alındığını ve toplamda 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

7 İlde 93 Adrese Şafak Baskını: Firari Baronun Çetesi Dağıtıldı

Yürütülen operasyonların en büyük ayağını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma oluşturdu. Liderliğini yurt dışında firari olarak sürdüren bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Merkezi: İstanbul merkezli 7 il

Basılan Adres Sayısı: 93 adres (Eş zamanlı)

İşlem Yapılan Şüpheli: 107 kişi

Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütlerine Ağır Darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ikinci büyük soruşturmada ise hedefte, son dönemde sokaklarda varlık göstermeye çalışan "yeni nesil" yapılar vardı.

Lider kadroları yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu operasyonlar kapsamında ise toplam 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara’da Tehdit, Gasp ve Yağma Çetesine Sıfır Tolerans

Mücadelenin Ankara ayağında da suçlulara göz açtırılmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; sokaklarda vatandaşları silahla tehdit eden, gasp ve yağma suçlarına karışan lokal bir organize yapı hedef alındı. Düzenlenen nokta operasyonla tespiti yapılan 15 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Gürlek: "Vatandaşlarımız Müsterih Olsun"

Başarılı operasyonların ardından soruşturmaları yürüten başsavcılıklara ve sahada canla başla görev alan güvenlik güçlerine teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararlılık mesajı verdi: