Eurostat verileri kullanılarak yapılan karşılaştırmada, Türkiye; Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan arasında en ekonomik ülke olarak ilk sırada yer aldı. Hesaplamalara göre Avrupa Birliği’nde 100 avroya satın alınabilen ürün ve hizmet sepeti, Türkiye’de yaklaşık 60 avroya karşılık geliyor.

Araştırma, restoran ve konaklama harcamalarında Portekiz’in öne çıktığını gösterirken, Türkiye bu alanda da en uygun ikinci ülke konumunda bulunuyor. Gıda fiyatlarında ise Türkiye, karşılaştırmaya dahil edilen ülkeler arasında en düşük seviyeye sahip ülke olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan alkollü içeceklerde tablo tersine dönüyor. Yüksek vergilerin etkisiyle Türkiye, bu kategoride en yüksek fiyat seviyesine sahip ülke olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, çalışmanın yalnızca fiyat düzeylerini esas aldığını, gelir farklılıklarının hesaba katılmadığını hatırlatarak, seyahat planı yaparken bütçenin yanı sıra kişisel harcama alışkanlıklarının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.