İçişleri ve Adalet bakanlıkları, FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede, 81 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 968 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Operasyonların, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda emniyet ve jandarma birimlerince titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ifade etti.