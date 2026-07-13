Kabinenin öncelikli gündem maddesini Ankara’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oluşturacak. Zirvede alınan kararlar ile Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik beklentiler, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılımı ve savunma sanayiindeki iş birlikleri masaya yatırılacak.

Toplantıda ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, İran’daki son durum ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili insani tablo ile ateşkes girişimleri de görüşülecek. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılacak yeni yasal adımların yanı sıra, ekonomideki son gelişmeler ve uygulanacak politikalar da kabinenin önemli gündem başlıkları arasında yer alacak.