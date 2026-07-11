Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde ailesiyle tartıştığı öne sürülen İbrahim G., av tüfeğiyle havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak zanlı, kendisiyle görüşmek isteyen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş ile Mahalle Muhtarı Mutlu Şahin’e ateş etti. Ağır yaralanan Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayda mahalle muhtarı ve bir jandarma personeli de yaralanırken, saldırgan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Mehmet Demirbaş’ın acı haberi, Eskişehir’deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.