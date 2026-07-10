Milyarlarca Liralık Hareketlilik İncelendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, elektronik para kuruluşları üzerinden aktarılan yüksek tutarlı meblağların farklı banka hesaplarına, ardından da kripto varlık platformlarına yönlendirildiği belirlendi.

Kripto Varlıklarla İz Kaybettirme İddiası

Polis ekipleri, toplam 100 bin 25 bankacılık işlemiyle yaklaşık 76,3 milyar liralık para hareketi tespit etti. Şüpheli transferlerin önemli bölümünün, USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara gönderildiği ve bu yöntemle paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 68 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.