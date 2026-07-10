Sağlık Bakanlığı, doğal afet sonrası uluslararası dayanışma kapsamında Venezuela’ya yönelik insani yardım çalışması başlattı. 24 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Venezuela makamlarının ilettiği ihtiyaç listesi doğrultusunda hazırlanan sağlık malzemeleri, kısa sürede temin edilerek sevkiyata hazır hale getirildi.

223 Bin 571 Parça Sağlık Malzemesi Yola Çıktı

Bakanlık koordinasyonunda hazırlanan yardım kapsamında toplam 31 kalemden oluşan 4 palet ilaç ile 36 farklı kalemden oluşan 21 palet tıbbi sarf malzemesi Venezuela’ya gönderildi.

Yaklaşık 16 ton 400 kilogram ağırlığındaki yardım paketlerinde; antibiyotikler, ağrı kesiciler, anestezi ilaçları, acil müdahale ürünleri, enjektörler, intravenöz kateterler, steril eldivenler, ventilatör ekipmanları, cerrahi önlükler, pansuman ürünleri ve oksijen maskeleri gibi sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan çok sayıda malzeme yer aldı.

Deprem Bölgelerinde Kullanılacak

Toplam 223 bin 571 adet ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan yardımın, Venezuela’da depremden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek çalışmasıyla Türkiye, afet dönemlerinde yalnızca kendi sınırları içinde değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizlerde de sağlık alanındaki tecrübesi ve imkanlarıyla dayanışma mesajı vermeye devam ediyor.