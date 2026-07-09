Yeni Anlaşmada Son Aşamaya Gelindi

Bağdat’ta temaslarda bulunan Bakan Bayraktar, mevcut boru hattı anlaşmasının süresinin dolacak olması nedeniyle, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak yeni bir mutabakat üzerinde çalışıldığını söyledi.

Anlaşmanın kısa süre içinde imzalanarak kamuoyuyla paylaşılmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, sürecin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Bayraktar, "Irak-Türkiye boru hattının akışının devam etmesini sağlayacak yeni bir anlaşma üzerinde uzun zamandır konuşuyoruz." diyen Bakan Bayraktar, "Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceyhan’ın Stratejik Rolü Güçleniyor

Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının yarım asırlık bir enerji projesi olduğunu hatırlatarak, hattın tam kapasiteyle çalıştırılmasının ve ilerleyen dönemde Basra’ya kadar uzatılmasının değerlendirildiğini ifade etti.

Bu adımın, küresel enerji arz güvenliği açısından önemli bir alternatif oluşturacağına dikkat çekti. Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan bazı hadiseler ve bölgedeki istikrasızlık maalesef bu hattın tam kapasiteyle kullanılmasına imkan vermedi. Şimdi ortak olarak baktığımız nokta; bu hattın kapasitesini tümüyle kullanmak hatta kapasite artışını yapabilmek. Hattı Basra'ya kadar uzatabilmek ve Basra'dan üretilen petrolü bu hat üzerinden Ceyhan'a ve oradan da dünya piyasalarına sunmakla alakalı önemli bir alternatif açıkçası. İran ve ABD arasındaki gerilim ve savaşla küresel piyasalarda yıllardır devam eden belirsizlikler bize 2 şeyi zorunlu kılıyor; bunlardan bir tanesi daha bağlantısallığa ihtiyaç var ve çok önemli çeşitlendirme stratejisini uygulamamız lazım. Irak'ın bütün petrol ihracatı Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor ve burada oluşacak bir tıkanma Irak'ta handikap oluşturuyor. Bu sadece onlar için değil, küresel petrol piyasası için de geçerli."

Elektrik ve Doğal Gazda Yeni İş Birlikleri

Görüşmelerde elektrik iletim hatlarının kapasitesinin artırılması ve doğal gaz alanındaki ortak projeler de gündeme geldi.

Türkiye’nin enerji altyapısındaki yatırımlarını tamamladığını belirten Bayraktar, gelecekte Irak ve Körfez kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabileceğini söyledi.