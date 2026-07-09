12 Milyon Metrekarelik Dev Yerleşke

Ay ve yıldız motifli Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan karargah, toplam 12 milyon metrekarelik alana kuruluyor. Bu büyüklük, yaklaşık 1680 futbol sahasına karşılık geliyor.

Ekran Görüntüsü 2026 07 09 142916

İnşaatın Yarısı Tamamlandı

Toplam 2 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip projede, şu ana kadar 1 milyon metrekarelik bölüm tamamlandı. Proje tamamlandığında, Türkiye’nin en büyük askeri yerleşkelerinden biri olarak hizmet verecek.

Ekran Görüntüsü 2026 07 09 142928

Dikkat Çeken Rakamlar

Karargah yerleşkesinde 3 bin 200 kişilik beş konferans salonu, 6 bin 400 araç kapasiteli kapalı otoparklar ve 10 bin metrekarelik Yıldız binası yer alacak.

NATO Zirvesi Sona Erdi: Liderler Ankara’ya Veda Ediyor
NATO Zirvesi Sona Erdi: Liderler Ankara’ya Veda Ediyor
İçeriği Görüntüle

Projede ayrıca yaklaşık 1 milyon ağaç ve bitki, 2 milyon metrekare yeşil alan ile gelişmiş iletişim ve altyapı sistemleri bulunacak.

Ekran Görüntüsü 2026 07 09 142943

Türkiye’nin Savunma Vizyonunun Yeni Simgesi

Ay Yıldız Müşterek Karargahı, sadece büyüklüğüyle değil, modern komuta-kontrol altyapısı ve çevreci yaklaşımıyla da Türkiye’nin savunma alanındaki uzun vadeli hedeflerinin en önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA