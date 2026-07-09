12 Milyon Metrekarelik Dev Yerleşke

Ay ve yıldız motifli Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan karargah, toplam 12 milyon metrekarelik alana kuruluyor. Bu büyüklük, yaklaşık 1680 futbol sahasına karşılık geliyor.

İnşaatın Yarısı Tamamlandı

Toplam 2 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip projede, şu ana kadar 1 milyon metrekarelik bölüm tamamlandı. Proje tamamlandığında, Türkiye’nin en büyük askeri yerleşkelerinden biri olarak hizmet verecek.

Dikkat Çeken Rakamlar

Karargah yerleşkesinde 3 bin 200 kişilik beş konferans salonu, 6 bin 400 araç kapasiteli kapalı otoparklar ve 10 bin metrekarelik Yıldız binası yer alacak.

Projede ayrıca yaklaşık 1 milyon ağaç ve bitki, 2 milyon metrekare yeşil alan ile gelişmiş iletişim ve altyapı sistemleri bulunacak.

Türkiye’nin Savunma Vizyonunun Yeni Simgesi

Ay Yıldız Müşterek Karargahı, sadece büyüklüğüyle değil, modern komuta-kontrol altyapısı ve çevreci yaklaşımıyla da Türkiye’nin savunma alanındaki uzun vadeli hedeflerinin en önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.