Air Force One’da Gündem Ankara Zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından dönüş yolunda yaptığı açıklamalarda, Ankara’da gerçekleştirilen temasların son derece verimli geçtiğini belirtti. Zirvenin savunma harcamaları ve ittifak içindeki yük paylaşımı konusunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Trump, NATO’da birlik ruhunun güçlendiğini vurguladı.

Erdoğan’a Övgü: “Harikaydı”

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, “Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular.” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan için ise “Harikaydı” ifadesini kullanan ABD Başkanı, iki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğinin sinyalini verdi.

Bölgesel Krizler Masadaydı

Trump, İran’la ilgili gelişmelere de değinerek, Tahran yönetiminin yeniden anlaşma arayışında olduğunu ancak Washington’un temkinli yaklaşımını koruduğunu söyledi. Suriye’deki son gelişmeler ve Ukrayna’daki savaşın da liderler arasında ayrıntılı biçimde ele alındığını belirten Trump, bu başlıklarda diplomatik çözüm arayışlarının süreceğini kaydetti.

Ankara Dünya Diplomasisinin Merkezi Oldu

İki gün boyunca küresel diplomasinin odağı haline gelen Ankara, başarılı ev sahipliğiyle uluslararası kamuoyunun takdirini topladı. Zirvede alınan kararların, NATO’nun gelecekteki güvenlik politikalarına yön vermesi bekleniyor. Trump’ın açıklamaları da Türkiye’nin ittifak içindeki stratejik konumunun bir kez daha öne çıktığını gösterdi.