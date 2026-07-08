Londra – Kız Kapanlılar Derneği, Londra'nın Enfield bölgesinde düzenlediği kermes ve piknik etkinliğiyle üyeleri ve hemşehrilerini bir araya getirdi, Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Geleneksel lezzetlerin sunulduğu, çeşitli hediyelik eşyaların sergilendiği kermes bölümü büyük ilgi gördü.

Sonrasında düzenlenen piknikte ise katılımcılar keyifli vakit geçirdi, sohbet etti ve yeni dostluklar kurma fırsatı buldu.

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Londra – Kız Kapanlılar Derneği Başkanı Leyla Ulukütük, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün burada bir kez daha dayanışma ve beraberliğimizi tazelemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kız Kapanlılar Derneği olarak siz değerli hemşehrilerimizle daha güçlü, daha kenetlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Böyle anlamlı bir günde bizlerle olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Yönetim kurulu üyeleri de derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, gelecekte benzer etkinlikleri sıklaştıracaklarını duyurdu.

Etkinlik, toplumun her kesiminden katılımcıların tam katılımı ve yoğun ilgisiyle gerçekleşti.