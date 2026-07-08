Ankara, NATO’nun en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında üye ülkelerin liderleri, zirvenin simgesi haline gelen aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından resmi törenle karşılandı. İkili, devlet ve hükümet başkanlarıyla ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı. Fotoğraf çekiminin ardından liderler, Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı salonuna Arnavutluk Başbakanı Rama ile sohbet ederek girmesi dikkat çekerken, zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılımıyla ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirildi.

Ankara’daki zirvede, müttefik ülkelerin güvenlik politikaları ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.