NATO Zirvesi’nde Türkiye-Romanya İş Birliği Öne Çıktı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da temaslarda bulunan Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin özellikle savunma ve güvenlik alanlarında güçlendiğini belirtti.

Toiu, NATO’nun caydırıcılık ve kolektif savunma kapasitesinin günümüzde her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

“Karadeniz’i Birlikte Koruyoruz”

Karadeniz’in güvenliğine dikkat çeken Toiu, “Karadeniz’i birlikte koruma konusunda Türkiye ile güçlü bir ortaklık kurduk” dedi. Türkiye’nin bölgesel diplomasi ve arabuluculuk çabalarının da müttefikler tarafından takdir edildiğini ifade etti.

Ekonomik ve Savunma Alanlarında Yeni Fırsatlar

Romanya’nın NATO içinde savunma sanayisindeki rolünü büyütmeyi hedeflediğini kaydeden Toiu, Türk şirketlerinin Romanya’daki savunma sanayii yatırımlarına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bakan Toiu ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptıkları görüşmelerde Türkiye’nin Avrupa perspektifinin de düzenli olarak ele alındığını belirtti.