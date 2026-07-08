NATO Zirvesi Öncesi Dikkat Çeken Sözler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarının karşısına çıkan Trump, İran’la yürütülen diplomatik sürece ilişkin sert mesajlar verdi.

Trump, “İran’la mutabakat benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum” diyerek Tahran yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

“Onlarla Uğraşmak Zaman Kaybı”

İran yönetimini ağır ifadelerle eleştiren Trump, ABD’li müzakerecilerle görüşeceğini ancak mevcut şartlarda yeni bir anlaşmanın anlamlı olmadığını savundu. Trump, İran’la yürütülecek görüşmelerin “zaman kaybı” olacağını öne sürdü.

Erdoğan’a Övgü

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da değinen Trump, Erdoğan’ı sevdiğini belirterek, Ankara’da kendisi için gösterilen misafirperverlikten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Trump’ın sözleri, NATO Zirvesi kapsamında yürütülen diplomatik temasların yanı sıra Orta Doğu’daki gerilimin geleceğine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.