Hukuki Engel Kaldırıldı

Danıştay 8. Dairesi, KEDİ Otizm Derneği ile İnegöl Otizm Dayanışma Derneğinin açtığı dava sonucunda, özel eğitim sınıflarına kamera kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte, sınıflara kamera yerleştirilmesinin önündeki idari engel ortadan kalktı.

“Özel Eğitimde Şeffaflığın İlk Adımı”

KEDİ Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen, kararın çocukların üstün yararını esas aldığını belirterek, bunu yalnızca bir güvenlik tedbiri değil, aynı zamanda özel eğitimde şeffaflığın başlangıcı olarak gördüklerini ifade etti.

Yeni Düzenlemeler Bekleniyor

Kamera sistemlerinin kurulmasına ilişkin kayıtların saklanması, erişim yetkileri ve teknik standartların ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak yeni düzenlemelerle belirlenmesi bekleniyor. Kararın, hem öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına hem de olası ihmal ve istismar iddialarının daha etkin şekilde aydınlatılmasına katkı sunacağı değerlendiriliyor.