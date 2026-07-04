Rusya’nın başkenti Moskova, Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği belirtilen geniş çaplı İHA saldırılarının hedefi oldu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 saat içinde 200’den fazla insansız hava aracının Moskova bölgesine yönlendirildiğini ifade etti. Sobyanin, bu İHA’ların büyük kısmının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, Moskova’ya yaklaşan 62 İHA’nın ise düşürüldüğünü belirtti.

Rusya’dan Geniş Çaplı İmha Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıların yalnızca Moskova ile sınırlı olmadığı bildirildi.

Açıklamaya göre, dün gece saatlerinden sabah saatlerine kadar aralarında Moskova ve Leningrad’ın da bulunduğu çok sayıda bölgede, ayrıca Kırım yarımadası, Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde toplam 389 Ukrayna İHA’sı tespit edilerek imha edildi.

Geniş Coğrafyada Hedeflenen Saldırılar

Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov ve Tula gibi farklı bölgelerin de saldırı girişimlerinden etkilendiği belirtilirken, hava savunma sistemlerinin yoğun şekilde devreye girdiği kaydedildi.

Yetkililer olayla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.