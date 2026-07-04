İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, organize dolandırıcılık ağına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin de katılımıyla 6 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK Raporu: 1 Milyar Liralık Para Hareketi

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar liralık para trafiği bulunduğu belirlendi.

Yetkililer, söz konusu yapının kısa sürede yüksek hacimli mali hareketlilik oluşturduğunu ve bu gelirlerin çeşitli yöntemlerle yönlendirildiğini tespit etti.

Vatandaşa “Vaadi Satılan” Dolandırıcılık Yöntemleri

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, vatandaşlara çeşitli vaatlerle yaklaştığı ortaya çıktı. Bunlar arasında:

Kamu kurumlarında işe yerleştirme

TOKİ üzerinden kura dışı konut temini

Silah ruhsatı çıkarma

Trafik cezalarının sistemden silinmesi

Yurt dışına gönderme

Resmi işlemlerde ayrıcalık sağlama

gibi vaatlerin yer aldığı belirtildi.

STK Görünümlü Yapılanma Tespiti

Şebekenin, faaliyetlerini gizlemek için bazı dernek, federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşu görünümlü yapılar kullandığı tespit edildi.

Soruşturma Sürüyor

İçişleri Bakanlığı, organize suç ve dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, operasyonda görev alan jandarma, MASAK ve savcılık personeline teşekkür edildi.