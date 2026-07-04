Programa çok sayıda davetli ve vatandaş katılırken, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı etkinlikte hazırlanan aşureler katılımcılara ikram edildi. Vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterirken, etkinlik samimi ve manevi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Merdan Balıkçılık İşletme Sahibi ve Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı, Muharrem ayının İslam dünyası için önemli bir manevi değere sahip olduğunu belirterek, aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Duaların edildiği ve vatandaşların bir araya geldiği program, aşure ikramının ardından sona erdi.