Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gençlerin eğitimine ve istihdamına katkı sağlayacak projelerine bir yenisini daha ekledi. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen çalışmalarıyla her yaş grubuna yönelik eğitim faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) bünyesinde gençleri dijital dünyanın gerektirdiği temel yetkinliklerle buluşturacak yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri” projesi kapsamında düzenlenecek eğitim programı, dijital dönüşüm sürecinde gençlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefliyor.

Dijital Dünyaya İlk Adım

KAMEK bünyesinde gerçekleştirilecek çevrimiçi “Başlangıç Modülleri Eğitimi”, özellikle dijital okuryazarlık, teknolojiye uyum ve geleceğin mesleklerine yönelik temel bilgi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Program kapsamında gençler, dijital çağın gerektirdiği temel yetkinlikleri kazanırken, hızla değişen iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanma fırsatı bulacak. Eğitim içeriği, katılımcıların teknolojiyi etkin kullanabilmelerini sağlamanın yanı sıra dijital dönüşüm sürecine uyumlarını güçlendirmeyi ve kariyer planlamalarına katkı sunmayı hedefliyor. Böylece gençlerin hem kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hem de istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor.

18 – 29 Yaş Arasındaki Gençlere Açık

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek eğitim programına 18 – 29 yaş arasındaki tüm gençler başvurabilecek. İnternet üzerinden yürütülecek program sayesinde katılımcılar, bulundukları yerden eğitime kolaylıkla erişebilecek ve mekân sınırlaması olmadan eğitimlerden faydalanabilecek. Başvurular www.cevrimiciegitim.org adresi üzerinden alınırken, kurs içerikleri, eğitim süreci ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen gençlerin 0552 033 99 51 numaralı Whatsapp danışma hattına ulaşabileceği belirtildi.