Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel gereksinimli vatandaşların toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla yürüttüğü projelerle örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen Engelli Destek Merkezi (ENDES), özel gereksinimli bireylerin iş hayatına kazandırılması noktasında önemli çalışmalar yürütüyor.

Engelsiz İstihdam Günleri Yoğun İlgi Görüyor

ENDES çatısı altında sürdürülen çalışmalar kapsamında Milli İrade Meydanı’nda iki haftada bir perşembe günleri düzenlenen Engelsiz İstihdam Günleri, iş arayan özel gereksinimli vatandaşlarla farklı sektörlerden işveren firmaları aynı platformda buluşturuyor. Etkinlik sayesinde vatandaşlar firmalarla doğrudan görüşme gerçekleştirerek iş başvurularını yapma imkânı bulurken, işverenler de ihtiyaç duydukları nitelikli personellere ulaşma fırsatı yakalıyor. Hem istihdamın artırılmasına hem de sosyal kapsayıcılığın güçlendirilmesine katkı sunan organizasyon, özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştıran önemli bir köprü görevi üstleniyor.

475 Vatandaşın İstihdamına Katkı Sağlandı

Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen ENDES projesi, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Projenin uygulamaya alındığı günden bugüne kadar geçen yaklaşık bir buçuk yıllık süreçte 475 özel gereksinimli vatandaşın iş hayatına katılmasına katkı sağlandı. İstihdam sürecinin yanı sıra sosyal destek mekanizmalarına erişimi de kolaylaştıran ENDES, özel gereksinimli bireylerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olurken, işverenlerin de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek projeye katkı sunmasını sağlıyor. Böylece hem iş arayan vatandaşlar hem de firmalar açısından karşılıklı fayda üreten sürdürülebilir bir istihdam modeli oluşturuluyor.