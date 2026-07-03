Yangın, Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı, Aliya İzzetbegoviç Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.