Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin daha fazla boş zamana sahip olması, ekran başında geçirilen sürenin de artmasına neden oluyor. Florya Akademi Rehberlik ve Psikolojik Danışman Hatice Küçüksaraç, bu süreçte aileleri ekran bağımlılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Küçüksaraç, özellikle telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının kontrolsüz şekilde artmasının çocukların hem sosyal hem de duygusal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Ekran kullanımının tamamen yasaklanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Küçüksaraç, önemli olanın süre ve içerik kontrolü olduğunu söyledi. Günlük belirli bir ekran süresinin sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Küçüksaraç, ailelerin bu konuda net ve tutarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Çocukların yaz tatilinde mutlaka sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesi gerektiğini belirten Küçüksaraç, açık hava oyunları, kitap okuma ve aile içi etkinliklerin ekran bağımlılığını azaltmada etkili olduğunu ifade etti.

Ailelerin çocuklarla birlikte kaliteli zaman geçirmesinin önemine dikkat çeken Küçüksaraç, ekran kullanımının tamamen bireysel bir aktivite olmaktan çıkarılıp kontrollü ve ortak planlanan bir sürece dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Psikolojik Danışman Hatice Küçüksaraç, yaz tatilinin çocukların gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, doğru planlama ile bu sürecin hem eğlenceli hem de verimli geçirilebileceğini ifade etti.