17 ilden Kahramanmaraş’a gelen 25 gazeteci, Şahin Medya Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Şahin’in ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Aksu TV’ye de bir ziyaret gerçekleştiren heyet Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit tarafından ağırlanarak medya sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden yapılanma süreci üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette medya sektörünün güncel sorunları, çözüm önerileri ve yerel basının karşılaştığı yapısal zorluklar ele alındı. Gazeteciler, özellikle dijitalleşme süreci, yayıncılıkta karşılaşılan ekonomik zorluklar ve mesleki dayanışmanın önemi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Programda ayrıca Kahramanmaraş’ın 6 Şubat depremleri sonrası yeniden yapılanma ve toparlanma süreci de gündeme geldi. Kentin medya aracılığıyla doğru ve etkin şekilde anlatılmasının önemine vurgu yapılırken, gazeteciliğin afet sonrası süreçlerde üstlendiği rol değerlendirildi.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, farklı illerden gelen gazetecileri Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.