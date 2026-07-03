Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği geleneksel aşure ikramıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

Tarihi Ulu Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından gerçekleştirilen programda yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Muharrem ayının manevi atmosferi paylaşılırken, kardeşlik ve dayanışma duyguları da bir kez daha ön plana çıktı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen aşure ikramı, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında, Ulu Camii avlusunda kurulan stantlarda vatandaşlara aşure ikram edildi. Cuma Namazı'nın ardından başlayan dağıtımda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar Muharrem ayının bereketini aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca dağıtılan 5 bin kişilik aşure, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olarak vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, Muharrem ayının manevi değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Asırlardır süregelen aşure geleneğinin yaşatıldığı programda, farklı yaş gruplarından binlerce vatandaş bir araya geldi.

Muharrem ayının manevi iklimini hep birlikte yaşayan katılımcılar, paylaşmanın bereketini aynı sofrada buluşarak hissetti.

Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği aşure ikramı sayesinde hem kadim kültür yaşatıldı hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlandı.

Etkinlikte vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür programların birlik ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

Aşure ikramının ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirişci, Muharrem ayının İslam inancında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün gerçekten güzel bir gün. Muharrem ayımızın kendi inanç değerlerimiz içerisinde çok ayrı bir yeri var. Muharremin onuncu gününü simgeleyen aşureyle ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz son derece güzel bir organizasyona imza attı. Vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği bu etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yiyenlere de şifa olur."

Aşurenin yalnızca bir tatlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemli sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki aşure; birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren çok önemli bir değerdir. Bu, kadim kültürümüzün en önemli geleneklerinden biridir. Muharrem ayıyla ilgili geçmişte yaşanan acılarımız da var. Ancak inanıyoruz ki bugün sahip olduğumuz birlik ve beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecektir."

Kahramanmaraş'ın tarih boyunca dayanışma ruhuyla öne çıkan şehirlerden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vahit Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehrimizin adı Kahramanmaraş. Bu şehir birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bugün ikram edilen aşurelerin de kardeşliğimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçen herkese ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen aşure programına, Kahramanmaraş Valisi Mükerrrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof.Dr. Vahit Kirişci, Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti İl Başkanı M. Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, kent protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Etkinlik, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmanın yanı sıra, toplumsal dayanışma ve kardeşlik mesajlarının güçlü şekilde verilmesine de vesile oldu.