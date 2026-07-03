6 Şubat depremlerinde hasar gören Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, gerçekleştirilen tadilat ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Tarihi çarşının açılışı dolayısıyla düzenlenen esnaf ziyareti programında kent protokolü ile esnaf bir araya geldi.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında protokol üyeleri çarşı esnafını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafın talep ve önerileri de dinlenirken, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Program sonunda açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kapalı Çarşı'nın yeniden hizmete girmesiyle birlikte şehir ekonomisinin canlanmasına önemli katkı sağlanacağını belirtti.

Tarihi dokusu korunarak yenilenen çarşının, hem esnafa hem de vatandaşlara güvenli ve modern bir alışveriş ortamı sunacağı ifade edildi.

Açılış programı, esnaf ziyaretlerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.