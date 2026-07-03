Mahkemede Pişman Olduğunu Söyledi

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Bağrıyanık, olay nedeniyle büyük üzüntü ve pişmanlık duyduğunu belirterek, söz konusu hareketin ani bir refleks sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

"Bebeğin Rahatsızlığı Benden Kaynaklanmadı" Savunması

Sanık hemşire, bebeğin sağlık durumunun kendi eyleminden kaynaklanmadığını savundu. İlk Adli Tıp Kurumu raporunda bebeğin sağlık sorunlarının doğum öncesi ve doğum sırasında oluştuğunun belirtildiğini ileri süren Bağrıyanık, iddiaya konu kırığın ise kendi nöbetinden beş gün sonra tespit edildiğini ifade etti.

Bu süreçte bebeğin doktorlar ve hemşireler tarafından düzenli olarak muayene edildiğini, laboratuvar sonuçlarının takip edildiğini ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını iddia etti.

Tutuksuz Yargılanma Talebi Reddedildi

Aile birliğini korumak ve kızının yanında olabilmek için tahliye talebinde bulunan Bağrıyanık'ın isteği mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep ederken, savunma makamı ise beraat kararı verilmesini istedi.

Adli Tıp Raporu Bekleniyor

Mahkeme heyeti, dosyada beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun henüz ulaşmadığını belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 2 Eylül 2026 tarihinde görülecek duruşmaya ertelendi.

Olayın Geçmişi

Olay, 26 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.